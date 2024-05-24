  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanı bozuk siyonist askerden alçaklık! Camide ateş yakıp Kur'an-ı Kerim'i içine attı

PFDK kararını açıkladı! Ali Koç ile Fenerbahçeli futbolculara ceza yağdı

İBB’nin o hamlesi Büyükada’yı karıştırdı! “Her şey çok güzel oluyor” değil mi?

Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!

AKINCI TİHA İran hava sahasında Milli SATCOM ile haberleşti!

Meteoroloji'den çok sayıda uyarı geldi! Birçok ile son dakika sağanak uyarısı: Hava durumu tahminleri

Benzin, motorin ve LPG 23 Mayıs güncel fiyatlar: Akaryakıt fiyatlarında güncel durum!

Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!

Nihat Genç'ten İmamoğlu'na zehir zemberek Roma tepkisi!

Hidrojenle çalışan uçak motoru: elektrikli uçağında projesine başladı!
Yerel Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada
Yerel

Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-24 09:06:00 -

Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı esnada helyum gazlı balonlar bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası etrafı alevler kaplarken, patlama alanında yakınında bulunan 6 öğrenci yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan öğrencilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken 2 öğrenci ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama ve panik anları cep telefonu kamerasında

Öğrencilerin durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, helyum gazlı balonların patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti. O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’da hafız adaylarına mezuniyet programı düzenlendi
Muğla’da hafız adaylarına mezuniyet programı düzenlendi

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muğla’da hafız adaylarına mezuniyet programı düzenlendi

Faşist solu utandıran görüntüler! Mezuniyet törenlerine Filistin damgası
Faşist solu utandıran görüntüler! Mezuniyet törenlerine Filistin damgası

Gündem

Faşist solu utandıran görüntüler! Mezuniyet törenlerine Filistin damgası

Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler
Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler

Dünya

Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler

Joe Biden mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler protesto etti! Kazan fena halde fokurduyor
Joe Biden mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler protesto etti! Kazan fena halde fokurduyor

Dünya

Joe Biden mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler protesto etti! Kazan fena halde fokurduyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23