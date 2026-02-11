Okulda silahlı katliam! 10 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir lisede silahlı saldırıda düzenlendi. Saldırgan dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 25 kişiden bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.
Kanada'nın batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde silahlı saldırı düzenlendi.
Lise içerisinde 6 kişinin cesedi bulundu. Bir kişi hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, 2 kişi ise mahallenin başka noktalarında ölü bulundu.
Polis, saldırganın okul içinde hayatına son verdiğinin belirlendiğini söyledi.
Yaralı 25 kişiden bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.
Bölge sakinlerine "sığınaklara inin" talimatı verildi.