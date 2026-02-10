  • İSTANBUL
Aktüel 40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu
Aktüel

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin en az 10 gün önce öldüğü tespit edildi.

İstanbul Bayrampaşa’da panik dolu anlar yaşandı.  Otoyol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

 

Vatandaşlar ihbar etti

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi mevkii O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün altındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun altında kalan yeşil alanda vatandaşlar tarafından yerde yatan bir kişinin cansız bedeni görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemeleri sonrası cesedin 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Daha sonra polis ekipleri, alanı güvenlik şeridi ile kapatarak olay yerinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede, erkek şahsın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.

 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

 

Öte yandan cesedin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otoyoldan yeşil alana atıldığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

