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Gündem Okulda şiddet haberlerine bir yenisi eklendi! Ceza alan öğrenci müdürü bıçakladı
Gündem

Okulda şiddet haberlerine bir yenisi eklendi! Ceza alan öğrenci müdürü bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 19:06:00 - 2024-04-30 19:22:00
Okulda şiddet haberlerine bir yenisi eklendi! Ceza alan öğrenci müdürü bıçakladı

Son günlerde çeşitli okullardan gelen şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Diyarbakır’da merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Ali Emiri Anadolu Lisesi'nin müdürü öğrencisi tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre, okul değiştirme cezası alan 17 yaşındaki B.A.Y yanında 3 arkadaşıyla okula gelerek müdür H.O. ile tartıştı.

B.A.Y, okul müdürünü çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra arkadaşlarıyla okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. H.O., ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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