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Okulda çıkan yangın korkuttu

Haliliye ilçesinde bir okulda elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:43
Okulda çıkan yangın korkuttu

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde bulunan Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıktı.

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Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangının, müdür odasında başladığı ve daha sonra diğer odalara sıçradığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar oluştu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:43
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