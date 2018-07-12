Okulda çıkan yangın korkuttu

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde bulunan Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangının, müdür odasında başladığı ve daha sonra diğer odalara sıçradığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.