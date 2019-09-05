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Okula uyum 1 ayı geçmemeli

Tatilin verimli değerlendirilmemesi, okullar başlarken velilerin karşısına ‘uyum problemi’ olarak çıkıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:22
Okula uyum 1 ayı geçmemeli

Tatilin verimli değerlendirilmemesi, okullar başlarken velilerin karşısına ‘uyum problemi’ olarak çıkıyor. Psikolog Esma Kınalı, çocuğa belli sınırlar konularak problemin aşılabileceğini söyledi.


Uzun bir tatilin ardından okula başlayacak çocuklarda okula uyum problemleri yaşanabiliyor. Bu konuda ailelerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Esma Kınalı, “Çocuğun ilk haftalarda yaşayabileceği uyum problemleri normaldir. Bu, değişikliğe uyum sağlama çabası olduğunu gösterir. Ancak bu süre 1 ayı geçerse uzmandan destek alınabilir. Tatile girdiği andan itibaren alışkanlıklarını değiştiren çocuklar, okulun başlamasıyla bu yeni döneme adapte olmakta sıkıntı çekebilir. Okul döneminin nasıl geçeceğini, aslında tatilde neler yapıldığı belirleyecektir. Tatil döneminde değişen alışkanlıklar, okulun başlamasıyla sorunlara yol açacaktır. Geç yatmaya ve geç uyanmaya alışan çocuk, okul saatlerine uyum sağlamakta zorlanacaktır. Aslında ebeveynler ve öğrenciler tarafından yapılacak olan okula alışma süreci, tatilde başlar. Tatil dönemini verimli değerlendiremeyen öğrenciler, tekrar adapte olmakta zorlanır. En önemlisi tatilde kitap okumaya devam etmek, sosyal aktivitelere yönelmek, uyku ve beslenme düzeninde esnemeler yapmamaktır. Ancak tatil dönemini daha esnek geçiren öğrenciler, okula adapte olmak için yeniden bir uyku düzeni oluşturmalıdır. Aileler, bu konuda onlara rol model olmalı” dedi.


İlk gün geç kalmasın


Çocuk 1. sınıfa başlayacaksa okul hakkında bilinmezliğin sebep olduğu bir kaygı oluşabileceği uyarısında da bulunan Psikolog Esma Kınalı, şunları tavsiye etti: "Çocuk evden ilk kez okul sebebiyle ayrılacaktır. Bu anlamda okul ile ilgili bilgiler verilmesi, okul alışverişinin birlikte yapılması, hatta ders başı yapmadan önce okulun gidip görülmesi çocuktaki kaygıyı azaltacaktır. İlk gün okula geç kalınmaması da çok önemli. Çocuk, kaynaşmış bir sınıf ortamını gördüğünde gerilebilir. Yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesi için ebeveynlerin yapacakları en önemli şey, çocuğa sınır koymaktır. Çocuk sorumluluklarını bilmeli ve yapmalıdır. Ailelerin davranışları bu konuda da tutarlı olmalıdır. Ödev yapmak istemeyen, erken yatmak istemeyen çocukların aileleri, onları anlamaya çalışmalı ve duygularını ifade etmesini sağlamalıdır. Ancak yapması gereken şeyleri görmezden gelmesine de izin vermemelidir. Ebeveynler okul ve dersler konusunda cesaretlendirici olmalı. Çocuğun başarılarını değil çabasını övmek gerekir. Böylece çocuk, çalışmak için motive olacaktır"

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:22
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