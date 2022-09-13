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Eğitim Okula “ittirerek” götürmeyin
Eğitim

Okula “ittirerek” götürmeyin

Uzman Psikolog Tuba Karacan, okula yeni başlayan çocuklardaki korku ve kaygıyı normal bir duygu olarak karşılamak gerektiğini belirterek, aksi taktirde kalıcı sorunların ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:17:00 -
Okula "ittirerek" götürmeyin

“Okul fobisi” ya da genel anlamda “ayrılma anksiyetesi” olarak tanımlanan durum hakkında değerlendirmede bulunan Karacan, çocukların okula ilk başladığı zamanlarda yaşadığı duygulara karşı anlayışlı olunması gerektiğini vurguladı. “Bu dönemde ebeveynler de kendi duygularını kontrol etmeli” ifadelerini kullanan Karacan, çocuğun okula alışabilmesi için ailelere büyük görev düştüğünü dile getirdi ve “duyguyu anlama çabasının” burada kilit rol oynadığını söyledi. Karacan, çocukla empati kurmanın öneme değinerek, velilere şu önerilerde bulundu: “Çocuk yaşadığı duyguyu normal kabul ederse uyum sürecine başlıyor. Ebeveyn onu istenilmeyen biri gibi ittirerek okula götürdüğünde çocuk daha çok yapışıyor. Çocukla fiziksel temas kurulması, sarılarak eşlik edilmesi, güven verilmesi, okul ve öğretmenle ilgili kaygılarının yansıtılmaması, mutlaka verilen sözlerin tutulması gerekiyor.”

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Yorumlar

Abdullah Murat

Şu işi Allahın emirleri için yapmıyorsunuz yapılsa Allahın farz kıldığına zorlansa dinde zorlama yok diyorsunuz ama o dine girişte Allahın farz ve haramlarında sınırlarında zorlama vardır. Fakat çocuklarda öncelikle namaz 7 yaşında öğretilir ve emredilir. 10 yaşına geldiğinde kılmadığı takdirde cezalandırılır Namaz islamın şartıdır. Allah kadınada erkeğede bir fıtrat beğenmiştir Buna din adına islam demiştir. Erkeği ev geçindirmekle sorumlu tutmuş ve bu yüzden onu evin yöneticisi ve bir derece üstün ilan etmiştir Bunu dünya hayatında hikmetlere dayanarak ve insanı imtihan etme isteği ile yapmıştır. Din insanların boyun eğilmesinin ve teslimiyetin ölçülmesidir. Çocuklara namazı emretmeyip kendi farz kıldıklarını emredenler Allahın düzenini bozmakta çok büyük olanı kendileri yapmakta bunlara boyun eğmek ise şirke kadar gidebilecek bir mevzudur.
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