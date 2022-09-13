Okula “ittirerek” götürmeyin

“Okul fobisi” ya da genel anlamda “ayrılma anksiyetesi” olarak tanımlanan durum hakkında değerlendirmede bulunan Karacan, çocukların okula ilk başladığı zamanlarda yaşadığı duygulara karşı anlayışlı olunması gerektiğini vurguladı. “Bu dönemde ebeveynler de kendi duygularını kontrol etmeli” ifadelerini kullanan Karacan, çocuğun okula alışabilmesi için ailelere büyük görev düştüğünü dile getirdi ve “duyguyu anlama çabasının” burada kilit rol oynadığını söyledi. Karacan, çocukla empati kurmanın öneme değinerek, velilere şu önerilerde bulundu: “Çocuk yaşadığı duyguyu normal kabul ederse uyum sürecine başlıyor. Ebeveyn onu istenilmeyen biri gibi ittirerek okula götürdüğünde çocuk daha çok yapışıyor. Çocukla fiziksel temas kurulması, sarılarak eşlik edilmesi, güven verilmesi, okul ve öğretmenle ilgili kaygılarının yansıtılmaması, mutlaka verilen sözlerin tutulması gerekiyor.”