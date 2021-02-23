Bakan Selçuk hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki, İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?

Okula haftada kaç gün gidilecek?

Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında okulların ne zaman açılacağı belirlendi. Buna göre 15 Şubat itibarıyla köy okulları, 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullar, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

* 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ders saati kaç olacak?

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.