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Eğitim Okula gitmeyen devamsızlık sayılacak mı?
Eğitim

Okula gitmeyen devamsızlık sayılacak mı?

Yüz yüze eğitimde okula gitmek zorunlu mu? Okullar açılıyor. İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8. Sınıflar 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Öğrencilerin okula gönderilmesinde velinin rızası ile olacak. Peki okula gitmeyen öğrenci devamsız sayılacak mı? Okula gitmeyen uzaktan eğitim görecek mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 08:46:00 - 2020-10-07 08:48:07
Okula gitmeyen devamsızlık sayılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada hazırlık ve birinci sınıfların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başladığını ifade ederek, yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8. Sınıflar 12. sınıfların da yüz yüze eğitimle dahil olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni alınan yüz yüze eğitim kararlarının detaylarını paylaştı. Buna göre, okulların kapıları  12 Ekim Pazartesi günü öğrencilere açılacak. 

Okula gitmeyen devamsızlık sayılacak mı?

Yüz yüze eğitimde okula gitmek zorunlu mu? lkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8. Sınıflar 12. sınıf öğrencilerin yüz yüze eğitimi aynen hazırlık ve birinci sınıflarda olduğu gibi velinin rızası sonucu olacak. Çocuğunu okula göndermek istemeyen velilere kolaylık sağlanacak. Yüz yüze eğitim için okula gelemeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edebilecek. Yüz yüze eğitim için okula gitmeyen öğrenci devamsız sayılmayacak.

Cumartesi günü de okullar var mı?

Okullarda cumartesi günü ders var mı? Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlardan biri de köy okulları. Köy okulları da yüz yüze eğitime başlayacak. Köy okullarından da velinin rızası aranacak. Yüz yüze eğitim için okula gelmeyen öğrenciler sınavlardan müfredattan sorumlu olacak. Uygun görmesi durumunda cumartesi günleri de okullarda ders işlenebilecek.

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