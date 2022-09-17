Okula giden çocuklarınız varsa bu yardımları ücretsiz alabilirsiniz! Pek çok kimse farkında bile değil

Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik karşılıksız değişik eğitim yardımları olduğunu hatırlatan İsa Karakaş, söz konusu yardımların detaylarını tek tek yazdı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Bu hafta okullar açıldı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı velileri kara kara düşündürüyor. Aileler hâlen çocuklarının kırtasiye ve eğitim ihtiyaçlarını tamamlama telaşındalar. Oysaki sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik karşılıksız değişik eğitim yardımları bulunmaktadır. Çoğu velinin haberdar olmadığı bu yardımlardan faydalanmaları için karşılıksız eğitim yardımları bu yazımızda izah edilmiştir.

223 milyon TL’yi aşkın eğitim desteği yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Bu sene de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla toplamda 223,7 milyon TL yardım yapılacak.

Bu yardımlardan faydalanmak için velilerin sadece TC Kimlik kartıyla ikametgâhın kayıtlı bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. İlk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan ailelere yapılmaktadır. Genel olarak yardımlar vakfın Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Eğitim materyali yardımı

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve orta öğretimde okuyan çocuklarının kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. Eğitim ve öğretim döneminin 1. ve 2. dönem başlarında olmak üzere yılda 2 defa yapılmaktadır. Yardım miktarı vakfın mütevelli heyeti tarafından belirlenmektedir.

Şartlı eğitim yardımları

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için verilen şartlı yardımlar ile hem eğitimli ve sağlıklı nesillerin gelişmesine yardımcı olunmakta hem de ailelere maddi yönden destek sağlanmaktadır. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları ödemelerinin düzenli olması ve annelere yapılması kadının toplumdaki yeri açısından da büyük önem taşımaktadır.

•İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 90 TL

•İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 100 TL

•Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 130 TL

•Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 150 TL

Bu ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır. Kızların eğitime katılmalarını teşvik etmek için kız çocuklarına yapılan yardım tutarı erkek çocuklarına yapılan yardım tutarından daha yüksektir.

Engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile iş birliği içinde destek sağlanmaktadır.

İlk başta uygulama sadece zihinsel engellileri kapsayacak şekilde yürütülmekte iken, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapsama tüm engel grupları (görme, işitme, ortopedik vd.) dâhil edilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirtilen yardımlar haricinde yükseköğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmektedir. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdî yardımlar yapılmaktadır.

Diğer yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

Belirtilen vakıflar ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitim sistemi haricinde bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin taşıma, yemek ve barınma gibi yardımların da yapılması söz konusudur."