Koronavirüsün etkisini artırması ile yüzyüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilmişti. Okullar Ocak'ta açılacak mı sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenlere canlı yayında cevap verdi. İşte detaylar...

Okullarda yüz yüze eğitim 4 Ocak'ta başlayacak mı?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 4 Ocak tarihinin iyimser bir tahmin olduğunu ancak kesin sonuçların ilerleyen günlerde netleşeceği ve önümüzdeki hafta içerisinde kabine toplantısında yapılacak olan değerlendirmelerin ardından konunun daha da netleşebileceği söyleminde bulundu.

4 Ocak'ta okulların hepsinin mi yoksa kademeli olarak mı açılacak sorusuna Bakan Selçuk hazırlıklarımız tamam önümüzdeki hafta kabine toplantısında yapılacak olan değerlendirmeler ve salgının seyrine göre okulların 4 Ocak tarihinde tamamen de açılabileceğini kademeli olarak da başlangıç olabileceğini söyledi.

Öğretmenlere aşı yapılacak mı?

Prof. Dr. Ateş Kara tarafından öğretmenlerin de ikinci grupta aşılanması ve böylelikle okulların açılmasının önü açılacağını hatırlatan spikerin sorusuna Ziya Selçuk bu konuda çalışmaların devam ettiği Kabine toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından konunun netlik kazanacağı açıklamasında bulundu.

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

Okula gidecek öğrencilere aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada yetişkinlere yapılacak aşılama çalışmalarının küçükleri de etkileyeceğini vurgulamıştı. Dün düzenlenen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca aşıların kime yapılacağı sorusuna" "Hamileler için düşünülmüyor. 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Zannediyorum haziran ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Süreçte aşının 18 yaş altı Faz 3 uygulamalarının sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak. O dönem 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek, sonuçlarla birlikte gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir." şeklinde cevap verdi.

Okulların açılması için çocuklara aşı yapılacak mı?

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları 11 Aralık’ta Çin'den gelecek koronavirüs aşısı ile başlayacak. İlk etapta yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanları ile 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli, koruma evleri gibi kalabalık kapalı alanlarda bulunanlar aşılanacak.

İkinci aşamada yüksek riskli ortamlarda bulunan toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde çalışan kişiler ile 50 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşamada 50 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar kapsanacak. Dördüncü ve son aşamada ilk üç grubun dışında kalanlar aşılanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı önemli açıklamada okulların açılmasıyla ilgili kritik noktalara değindi. Yetişkinlerin aşılanmasının çocukları da koruyacağının altını çizen Bakan Koca okulların açılması, aşı çalışma ve alınan tedbirler kapsamında salgının azalmasıyla birlikte gerçekleştirileceğini ifade etti. Öğrencilerin okullara dönüş tarihi henüz net olarak bilinmezken alınan tedbirler ve aşı çalışmalarının ortaya çıkardığı sonuç doğrultusunda okulların açılması gündeme gelecek.