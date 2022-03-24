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Yaşam Okula çağrılan veli müdür yardımcısına dehşeti yaşattı!
Yaşam

Okula çağrılan veli müdür yardımcısına dehşeti yaşattı!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde öğrenci ile ilgili şikayetlerle ilgili okula çağrılan veli, müdür yardımcısına saldırdı. Saldırgan veliyi diğer öğretmenler araya girerek güçlükle sakinleştirirken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 18:19:00 - 2022-03-24 19:02:55

Erzurum’da öğrenci ile ilgili şikayet iletilmek üzere okula çağrılan veli, müdür yardımcısına saldırdı. Araya giren diğer öğretmenlerin sakinleştirdiği kavga sonrası müdür yardımcısı veliden şikayetçi oldu.

Olay 22 Mart Salı günü Erzurum Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Emir G.’yle ilgili şikayetlerin bildirilmesi için okula çağırılan F.G. müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu’na saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde saldırgan veli güçlükle sakinleştirildi.

Tehdit ve hakaretler savurdu

Öte yandan daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G.’nin öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurduğu öğrenildi. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Türk Eğitim-Sen'den tepki

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi 3 ay içerisinde Erzurum’da öğrenci velilerinin 4. kez eğitimcilere saldırdığını artı bu saldırılarının son bulması gerektiğini ifade etti.

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