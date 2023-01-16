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Eğitim Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci 20 Ocak Cuma günü karne alacak. Bir yandan karne bir yandan da tatil heyecanı yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Karne tatili kaç gün sürecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 21:00:00 -
Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili gelip çattı. Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Peki, tatil ne zaman bitecek?

 Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?

Hem veliler hem de aileler, okulların hangi tarihler arasında tatil olacağını araştırmaya başladı. Yarıyıl tatili 20 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla başlamış olacak. Resmi olarak ise tatil 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Tatil 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından milyonlarca öğrenci 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

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