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Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası başladı.

19 Şubat 2019 Salı 11:31
Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası başladı.


Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’na öğrencilerin ilgisi büyük oldu. İlk, orta ve lise seviyesindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı turnuvaya, küçükler kategorisinde 70, yıldızlar kategorisinde 58, gençler kategorisinde ise 53 olmak üzere 171 okuldan toplam 980 öğrenci kayıt yaptırdı. 5 gün sürecek turnuvada öğrenciler takım olarak mücadele edecek. Her takım günde iki kez olmak üzere toplam 6 karşılaşma yapacak. Puan ve averaja göre yapılacak sıralama sonunda kızlar ve genel kategorilerinde sıralamaya giren ilk dört takıma kupa ve madalyaları takdim edilecek. Bursa il yarışmasında yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullar, bölge turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Bölge yarışmasında dereceye girenler ise daha sonra Türkiye finallerine katılacak.


Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’nda minikler kategorisindeki karşılaşmalar ise 11-12-13 Mart tarihlerinde yapılacak. Kayıtların devam ettiği minikler kategorisine bu yıl 600’den fazla öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvanın açılış hamlesini yaparak tüm öğrencilere başarılar diledi. Başkan Dündar, “Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası, Osmangazi Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Tüm kategorilerde 1600’ün üzerinde öğrencinin katılmasını bekliyoruz. Satranç, öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkı sağlayacak önemli bir faaliyet. Öğrencilerimiz bu turnuvaya katılmak adına yoğun bir hazırlık geçirdi. Turnuvaya katılan bütün öğrenci ve ailelerini kutluyorum. Başarılar diliyorum’ dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:31
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