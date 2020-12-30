Okul sınavları ne zaman ayın kaçında yapılacak? | Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgının sona ermesi için toplumların yüzde 60’ı ile 70’i arasında aşılanmasının önemli olduğu belirtiliyor. Salgında bulaş zincirini kırmak için okullar yüz yüze eğitime ara verdi. Milyonlarca öğrencinin karne almasına kısa bir süre kaldı. Hem öğrenciler hem de veliler okul sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Okul sınavları yapılacak mı?

Okul sınavları yapılacak mı? | Liselerde yazılılar olacak mı?

Liselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına, bu döneme ilişkin kalan sınavların, salgının seyri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021'den sonrasına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat’a kadar sınav yapılmayacağını belirtti ve “Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek” dedi.

Lisede öğrenciler sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacakları belirten Selçuk, bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdiklerini söyledi.