Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. İlk yarıyıl 22 Ocak Cuma günü sona erdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine e karne verildi. Ancak lise öğrencileri için karne hazırlanmadı. Peki, okul sınavları ne zaman yapılacak?

Okul sınavları ne zaman yapılacak? Lise okul sınavları ne zaman?

İlkokul ve ortaokul sınavları geriye dönük olarak yapılmayacak. Ancak lise sınavları mart ayından itibaren yapılacak. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte” dedi.