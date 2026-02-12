Okul servisi tırla çarpışt: Veli öldü, öğrenciler yaralı
Kayseri’de okul servisinin tırla çarpıştığı kazada bir veli yaşamını yitirirken, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kayseri Pınarbaşı'nda yaşanan kazada, okul servisi ile tır çarpıştı. Kazada, okul servisinde bulunan bir veli hayatını kaybetti. 6'sı öğrenci 7 kişi de yaralandı.
ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile bir tır Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada öğrenci servisinin şoförü ile öğrenciler Durdu K, Hacı Ö, Muhittin K, Halil İbrahim Y, Ümitcan K. ve Rabia K. ile veli Hasan Karaca yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karaca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.