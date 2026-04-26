Okul servisi şoförü bayıldı, servisi çocuklar kullandı!

ABD’nin Mississippi eyaletinde ortaokul öğrencileri, otoyolda seyir halindeyken sürücünün bayıldığı okul otobüsünü durdurarak olası bir faciayı önledi. 12 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin soğukkanlı müdahalesi, kazayı engelledi.

Olay, Kiln kasabasındaki Hancock Ortaokulu’ndan çıkan otobüste meydana geldi. Sürücü Leah Taylor, seyir halindeyken astım krizi geçirerek bilincini kaybetti. Otobüsün kontrolden çıkmaya başladığını fark eden öğrenciler hızla harekete geçti.

12 yaşındaki Jackson Casnave direksiyona geçerek aracı kontrol altına almaya çalışırken, Darrius Clark frenlere müdahale etti. İki öğrenci otobüsü yavaşlatmayı başararak refüje yönlendirdi ve durdurdu.

Bu sırada 13 yaşındaki Kayleigh Clark acil yardım hattını arayarak durumu bildirdi. Diğer öğrencilerden Destiny Cornelius, sürücünün elindeki nebülizatörü kullanarak müdahalede bulunurken, McKenzy Finch sürücünün başını tutarak destek verdi ve okul yetkilileriyle iletişime geçti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücüye müdahale etti. Leah Taylor’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve krizden sonra toparlandığı bildirildi.

Olayın ardından öğrenciler, sergiledikleri hızlı ve koordineli müdahale nedeniyle okul yönetimi tarafından ödüllendirildi. Sürücü Taylor ise “Hayatımı kurtardılar” diyerek öğrencilere teşekkür etti.