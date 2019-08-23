Okul önünde uyuşturucu satanlara 'aile boyu' hapis Manisa'da okul önünde uyuşturucu sattıkları için yargılanan babaya 18 yıl 7 ay, anne ve oğluna 15 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

Manisa'da okul önünde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yargılanan aynı aileden üç sanık, 15 yıl 7 ay ile 18 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Erdal, eşi Derya ve oğulları Ali Fırat Hünercik ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, uyuşturucu satışının okul önünde yapılması nedeniyle cezalarının arttırılmasına karar verdiği Erdal Hünercik'i 18 yıl 7 ay, Derya ve oğulları Ali Fırat Hünercik'i 15 yıl 7'şer ay hapse mahkum etti. Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ekim 2018'de Alaşehir'de takibe aldıkları şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, farklı nitelikte 237 gram uyuşturucu ve 4 tabanca ele geçirilmiş, aynı aileden 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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