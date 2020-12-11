2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzatan eğitim ile başladı. 21 Eylül’de hazırlık ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime başlarken 12 Ekim ve 12 Kasım’da ise belirli sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan korona vakaları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime 4 Ocak’a kadar ara verildi. Eğitim EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak devam etmekte. Korona sürecinde online eğitime devam eden öğrenciler okul nakillerinin yapılıp yapılmadığını da merak ediyor. Peki okul nakil işlemlerinin ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Okul nakilleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır" dedi ve nakiller durdu. Nakil uygulaması kapsamında öğrenciler, devlet ile özel okullar arasında, devletteki tüm okullar arasında, aynı zamanda sınavla öğrenci alan liselerden yerel yerleştirmeyle alanlar arasında geçiş yapabiliyordu. Okul nakillerin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin MEB’den bir açıklama gelmedi.

Okul nakil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim öğretim yılı için okul nakil takvimini şu şekilde açıklamıştı: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları da 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında. 1. Nakil Tercih sonuçları 17 Ağustos'ta, 2. Nakil Tercih Başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında, Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının ilanı 24 Ağustos ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler başvurularını, 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

Okul nakilleri nasıl yapılacak?

Okul nakil işlemleri nereden yapılacak? Okul değişikliği için okula gitmek zorunda kalmadan e-devlet üzerinden okul nakil başvuru talebinde bulunabilmekte. Okul nakil başvuruları, E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir üzerinden giriş yaparak E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmekte.

e devletten okul nakil başvurusu nasıl yapılır?

e devlet üzerinden nakil başvurusu yapmak içi şu yolları takip ediniz:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir ye giriş yapılır.

Sol menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Daha sonra sağ taraftan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine tıklanır. "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklanır.

Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir.

Nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklanır.

Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğine tıklanır.

Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine tıklanır.