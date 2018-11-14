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Okul masraflarını karşılamak ringe çıkan 13 yaşındaki çocuk, korkunç şekilde can verdi

Tayland'da okul masraflarını karşılamak için boks maçına çıkan 13 yaşındaki Anucha Tasako adlı çocuk, beynine aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Tayland boksu olarak tanımlanan bu karşılaşmaların ülkede birçok yoksul çocuk için geçim kapısı olduğu söylüyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:19
Okul masraflarını karşılamak ringe çıkan 13 yaşındaki çocuk, korkunç şekilde can verdi

Tayland'da anne-babası olmayan ve okul masraflarını karşılamak için sekiz yaşından beri Tayland boksu maçları yapan 13 yaşındaki bir çocuk, son müsabakasında beynine aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

3 raundda beyin kanaması geçirdi

Anucha Tasako adlı çocuğun ülkede büyük üzüntü neden olan ölümünün ardından, çocukların bu maçlara çıkmasının engellenmesi için yasada değişikliğe gidilmesi çağrıları yoğunlaştı. Anucha'nın kask takmadan çıkarıldığı maçın üçüncü raundunda beyin kanaması geçirdiği açıklandı.

Tayland boksu, kırsal kesimlerde çok yaygın

Tayland boksunun, özellikle ülkenin kırsal kesimlerinde çok yaygın olduğu belirtiliyor. Mahidol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, bu spor beyne alınabilecek darbeler nedeniyle 15 yaşından küçükler için özellikle tehlikeli. Meclis'te 12 yaşından küçüklerin para için bu maçlara çıkarılmasını engelleyecek bir yasa tasarısı görüşülüyor. Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Anucha'nın ölümünden sonra sürecin hızlandırılacağını açıkladı.

Yoksul çocuklar için geçim kapısı 

Doktorlar dahil birçok kesim düzenlemeye destek verirken, maç organizatörleri bu karşılaşmaların birçok yoksul çocuk için geçim kapısı olduğunu söylüyor. Anucha'nın, boks antrenörü olan amcası, yasanın 15 yaşından küçükleri kapsaması gerektiğini belirtti.

'Hakem maçı durdurmakta geç kaIdı'

Bazı boks turnuvalarının avukatlığını yapan Sukrit Parekrithawet ise Anucha'nın ölümünün münferit bir olay olduğunu, hakemin maçı durdurmakta geç kaldığını öne sürdü. Parekrithawet , "Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Salonda doktor yoktu. Çocukların maça çıkmasını engellerseniz Tayland boksu ölür. Yasa tasarısını hazırlayanlar, bu sporla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Çocukken başlamazlarsa, nasıl deneyim kazanacaklar?" dedi.

Tayland'da birkaç gün önce de 12'ci rauntta nakavt olan Christian Daghio adlı 49 yaşındaki bir boksör hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:19
  1. Tayland
  2. Mahidol Üniversitesi
  3. Anucha Tasako

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