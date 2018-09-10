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Okul kıyafetleri el yakıyor

Okulların açılmasıyla birlikte sektörde başlayan hareketlilik gelen zamlarla birlikte vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:45
Okul kıyafetleri el yakıyor

Oğuzhan Gültekin  Ankara MEB, 2017-18 yılında kılık kıyafet yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle okul kıyafetlerini serbest hale getirmişti. Üniforma satan mağazaların uyguladığı fahiş fiyatlar vatandaşların cebine ciddi zararlar veriyor.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Şimdi her okulun kendine özgü forması var ve bu üniformalar ateş pahası. Şu anda doların da yükselmesini bahane ederek deftere, kitaba, çantaya, tüm kırtasiye malzemelerine üst üste zamlar koyuluyor. Bu zamlar özellikle dar gelirli aileleri perişan ediyor. Dolayısıyla bu konunun araştırılması ve okula özgü kıyafet belirleyenlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Asgari ücretli çalışan ve dar gelirli vatandaşlarımızın bu sıkıntıları acilen giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:45
  1. Ankara
  2. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı
  3. Turhan Çakar

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    devlet bu duruma el atmalı bilhassa milli eğitim bakanlığı
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