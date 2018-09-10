Okul kıyafetleri el yakıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara MEB, 2017-18 yılında kılık kıyafet yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle okul kıyafetlerini serbest hale getirmişti. Üniforma satan mağazaların uyguladığı fahiş fiyatlar vatandaşların cebine ciddi zararlar veriyor.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Şimdi her okulun kendine özgü forması var ve bu üniformalar ateş pahası. Şu anda doların da yükselmesini bahane ederek deftere, kitaba, çantaya, tüm kırtasiye malzemelerine üst üste zamlar koyuluyor. Bu zamlar özellikle dar gelirli aileleri perişan ediyor. Dolayısıyla bu konunun araştırılması ve okula özgü kıyafet belirleyenlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Asgari ücretli çalışan ve dar gelirli vatandaşlarımızın bu sıkıntıları acilen giderilmelidir” ifadelerini kullandı.