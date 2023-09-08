Okul kıyafetleri artık el değil yürek yakıyor

Çerkezköy'de, çocukları için üniforma alışverişine çıkan veliler büyük şok yaşadılar. İlçede, okul üniforması piyasasını elinde tutan bazı firmalar, fahiş fiyatta adeta sınır tanımıyor.

Söz gelimi ortaokul kız öğrencisinin eteği için 400, yine üzerinde okul logosu olan uzun kollu bir kazak için 200-250 TL gibi değerinin çok üstünde rakamlar telaffuz edilmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Olay kaymakama taşındı

Çerkezköy'de ikamet eden Yazar Abdülkadir Aslanoğlu da aynı konudan müşteki bir öğrenci velisi olarak gazetemize konuyla alakalı bilgi verdi.

Yazar Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Kızım, bu yıl Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulu'nda 1. sınıfa başlayacak nasipse. Kendisine üniforma almak üzere öğrenci üniforması satan dükkanlardan birine gittik. İnanır mısınız, üç karış bir etek için 400 lira, piyasada 100 TL bandında olan uzun kollu bir kazak için 200-250 lira gibi rakamlar zikir edildi. Duyduklarıma, gördüklerime inanamadım. Oradan çıkıp, bir başka okul kıyafeti satan dükkana gittim, orada da vaziyetin aynı olduğunu görünce, Çerkezköy ilçesinde bu piyasa ile alakalı bir tekelin, bir kartelin oluştuğunu anladım. Hemen ilçe Kaymakamı Nazmi Günlü Bey'e gittim ve olayın vehametini, vatandaşların bu konudan ne kadar şikâyetçi ve mağdur olduklarını, muhteris bir gurup esnafın, vatandaşın sırtından haksız servet devşirdiklerini ve ivedilikle Ticaret İlçe Müdürlüğü'nün bu işe bir el atıp, bu rezaleti mercek altına alması gerektiğini ifade ettim.

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Kaymakam bey, yılların deneyimi ve tecrübesiyle söylediklerimi çok iyi anladı ve derhal konu ile alakalı bir tahkikat başlatacağını, lazım gelen incelemenin ivedilikle yapılacağını ifade etti."

"Millet aç gözlü esnafların zammını 'devlet yapıyor' zannediyor!"

Yazar Aslanoğlu söylerine şöyle devam etti:

"Halkımız üç yıldır devam eden küresel krizin bir neticesi olan zamların altında ezildi, iki büklüm oldu. Yapılan zamların bir kısmının zorunlu olduğunu biliyor, kabul ediyoruz. Ama şu da bir realite ki maalesef ülkemizde fırsatçı, aç gözlü, muhteriz bir esnaf gurubu da var.

Bunlar, sattıkları ürünlere kendi kafalarına göre istedikleri zaman zam yapabilen, millete acımayan, gözü doymayan, ticaret ahlakından, ahilik kültüründen nasibini almamış bir gurup insan. Bu muhteris insan tipi bazen karşımıza bir ev sahibi, bazen bir manav, bazen bir nakliyeci, bazen da bir okul üniformacısı olarak çıkıyor.

Birçok dert ve bela ile mücadele eden devletimiz bu bela ile de mücadele etmekten aciz değildir. Ticaret Bakanlığı, bu ülkede doğru dürüst bir ticaret yapılsın diye ihdas edilmiştir, kurulmuştur. Ticaret Bakanlığımız kolları sıvamalı, tabiri caizse 24 saat prensibiyle çalışmalı ve bu açgözlü, bu muhteris, bu milleti iliklerine kadar sömürmekte sakınca görmeyen, esnaf takımına göz açtırmamalıdır. Mamafih bazen, millet bu muhteris esnaf gurubunun yaptığı yüksek zamları, 'devlet yapıyor' zannedip faturayı Cumhurbaşkanı'na da çıkarabiliyor. "