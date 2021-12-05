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Dünya Okul içinde namaza izin vermediler
Dünya

Okul içinde namaza izin vermediler

İngiltere’de bir lisede, İslam düşmanı bir öğretmen, okulun içindeki bir odada cuma namazı kılan öğrencileri dışarıya çıkardı. Öğrenciler buz gibi havada namaz kılmak zorunda kalırken, olay büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:45:00 -
Okul içinde namaza izin vermediler

Münübe Yılmaz

Bir İngiliz okulunda, bir grup Müslüman öğrencinin soğuk havada dışarıda namaz kılmak zorunda bırakıldığını gösteren videonun ortaya çıkması, Avrupa’da günden güne artan İslam düşmanlığının boyutunu bir defa daha gündeme getirdi. MailOnline’da yer alan habere göre, İngiltere’nin Manchester şehri yakınlarındaki Oldham Academy North adlı lisede bir öğretmen, öğrencilerin cuma namazını kılmak için okul binasını terk etmelerini istedi. 8 öğrenci de dışarıya çıkarak sokakta namaz kıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından okul yoğun eleştirilerle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrencilerin soğukta ibadet etmek zorunda bırakılmasını "iğrenç" olarak nitelendirdi.

“Bize ‘Burada ibadet edemezsiniz’ dedi”

Olayı anlatan bir öğrenci, “Okulun içerisinde bir odada namaz kılıyorduk ve bir öğretmen gelip bize ‘Burada ibadet edemezsiniz’ dedi. Çıkarken de kapıyı çarptı. Oldukça sinirli görünüyordu. Oysa uzun zamandan beri bir mescidimiz vardı ve öğretmenler namaz kılmamız için oraya gitmemize izin veriyordu” ifadelerini kullanırken, okul yönetimi, yakın zamanda yaşanan bir selden dolayı çok sayıda sınıf zarar gördüğü için öğrencilerin içeride namaz kılamadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, okul da Müslüman öğrencilerden özür dilemek zorunda kaldı.

 

 

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