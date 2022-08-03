2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihinde başladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Okul kayıtlarının yanında nakil ya da adres değişikliğinden dolayı okul kaydını almak isteyenler Okul için adres değişikliği nasıl yapılır? E okul’dan adres ya da kayıt değişim ne zamana kadar yapılacak? sorularını sormakta.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihinde başladı. MEB’den yapılan açıklaada okullar 12 Eylül’de açılacak. Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

Okul için adres değişikliği ne zamana kadar yapılır, nasıl yapılır?

Sistemde öğrencinin ikametgah adresi dikkate alınarak otomatik olarak kaydı yapılıyor. Ancak, yaşanabilecek aksiliklere karşın velilerin kaydın yapılacağı okul yönetimiyle irtibat kurması iyi olacaktır. E-Okul'dan e-kayıt sistemiyle yapılan kayıtlarda adres ya da kayıt değişim işlemlerini gerçekleştirecek velilerin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvuru yapması gerekiyor.

Okullar ne zaman açılacak 2022-2023?

MEB takvimine göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

Ara tatiller ne zaman?

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.