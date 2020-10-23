Okul gıdası uygulamasında yeni dönem

Mevzuatta yapılan yeni düzenlemeyle “okul gıdası” olarak piyasaya arz edilen ürünlerin de Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler, okul gıdası ambalajı olarak kullanılamayacak. Söz konusu gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı okul gıdası için 6 Eylül 2021’den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığından onay alma şartı getirildi. Okul gıdası onay başvurusunda bulunacak gıda işletmeleri, il tarım ve orman müdürlükleri tarafından yerinde denetime tabi tutulacak. Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası logosu kullanılamayacak. Okul Gıdası logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek.