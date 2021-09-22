Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir önceki gün Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat (7) adlı iki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı. Bulvar üzerinde Sonkay’nın elektrikli bisikletine yarış motosikleti çarptı. Çarpışmanın etkisiyle anne ve çocuklar farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı. İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Ebru Sonkaya’nın cenazesi Varsak mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sonkaya elektrikli bisikletiyle karşıya geçmek isterken, motosiklet hızla bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sonkaya ve çocuklarının sürüklendiği anlar kameralarca kaydedildi.