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Yerel Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
Yerel

Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Burdur'da emniyet ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik "okul çevreleri ile servis araçları denetimi" gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 11:38:00 -
Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Ülke genelinde yapılan planlama doğrultusunda il genelindeki 77 okul ve çevresinde Asayiş, Çocuk, KOM, TEM, NSM, Trafik ve diğer şubelerden 44 ekip ve 153 personelin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde 584 şahıs, 35 metruk bina, 20 internet ve oyun salonu, 75 kahvehane, iddia bayii, büfe vb. işletme, 34 park/ bahçe olmak üzere toplam 137 umuma açık yer ve 70 servis aracı denetlendi. Denetlemelerde 2 araca idari para cezası uygulandı.

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