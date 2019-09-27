Okul bahçesini 'macera park' gibi yaptılar

Bolu'da bir ilkokulda öğretmenler ve velilerin desteğiyle, okul bahçesinde çeşitli spor aletleriyle oluşturulan "macera park"ta öğrenciler, spor yaparak enerjilerini atmanın yanı sıra bazı derslerini de açık havada yapma imkanı buluyor.

Bolu Atatürk İlkokulunun arka bahçesi, öğretmenler tarafından velilerin de desteği alınarak çeşitli spor aletleriyle çocukların enerjilerini atabileceği şekilde düzenlendi.

Alanda öğrenciler, hem spor yaparak enerjilerini atma hem de bazı derslerini açık havada yapma imkanı buluyor.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı alanda öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde vakit geçiriyor.

Ders zili çalmadan önce müzik eşliğinde sabah sporu yapan öğrenciler, okul bittikten sonra da hemen eve gitmek yerine parkta vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Macera park, çocukların fiziksel kapasitelerinin artmasının yanı sıra sosyal yönden de gelişmelerine katkı sağlıyor.

"Macera parkı sıfır maliyetle yaptık"

Okul müdürü Fuat Bayramoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürünün okulu ziyaretinde, bahçenin macera parkına dönüştürülmesi fikrini sunduğunu söyledi.

Bu fikri hemen değerlendirdiklerini aktaran Bayramoğlu, "Öğretmen arkadaşlarımızla macera parkını oluşturduk. Burayı sıfır maliyetle öğretmenlerimizin özverili çalışması ve velilerimizin bize inanmasıyla yaptık." dedi.

Bayramoğlu, öğrencilerin derse başlamadan önce müzik eşliğinde sabah sporu yaptığını dile getirerek, "Burayı, isteyen öğretmen, istediği vakitte derste veya ders dışında kullanabiliyor. Buraya gelen her öğrencinin yanında mutlaka öğretmen olacak. Mutlaka bütün güvenlik tedbirleri alınmış olacak. Zaten öğretmenlerimiz de buradan ayrılmıyor. Onlar da çocuklarla birlikte burada oyun oynuyor." diye konuştu.

Parkın, çocukların sosyal gelişimine de katkı sağladığına işaret eden Bayramoğlu, "Buraya gelen öğrencilerimiz, kötü enerjilerini attıkları için kavga etmiyor, tartışmıyor. Resim, müzik derslerini, okuma saatlerini burada yapıyoruz. Sadece oyun oynamıyoruz burada, okul öncesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz pikniklerini bile burada yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar okuldan gitmek istemiyor"

Sınıf öğretmeni Vicdan Yüksel de meslektaşlarıyla tasarladıkları alanda çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.

Amaçlarının, öğrencilerin daha eğlenceli vakit geçirerek spor yapmasını sağlamak olduğunu anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"Derslerimizde burada birlikte vakit geçiriyoruz çocuklarla. Çocuklarımız da burayı çok seviyor. Beden eğitimi ve oyun derslerinde sık sık gelmeye çalışıyoruz. Bu alan oluşturulduktan sonra okula hiç geç kalma ya da gelmeme olayı yok. Seve seve geliyor çocuklar ve çıkışta da okuldan gitmek istemiyorlar."

Öğrenciler mutlu

İkinci sınıf öğrencisi Kayra Yusuf Nar ise alanı çok sevdiklerini belirterek, "Parkımızda birçok çeşit çeşit oyunlar var. Hem oynuyoruz hem de doğayı temiz tutuyoruz. Sabah sporu da çok zevkli. Özellikle parktaki tırmanma alanı, oyunların zevklisi." diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi Gizem Öztürk, alanda arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, spor yapmaktan büyük zevk aldıklarını kaydetti.