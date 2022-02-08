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Yerel Okul bahçesine kamyon düştü
Yerel

Okul bahçesine kamyon düştü

Ordu'da rampada kayan kamyonun okul bahçesine düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 11:58:00 - 2022-02-08 12:10:28
Okul bahçesine kamyon düştü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde rampada kayan kamyonun okul bahçesine düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1835 plakalı çakıl yüklü kamyon, Saray Mahallesi'nde rampada duramaması üzerine kayarak hızlandı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen durduramadığı kamyon, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Dorse üzerine dikili halde durabilen kamyon, bahçede park halindeki motosiklete de hasar verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin derste olduğu sırada meydana gelen kazada sürücü Duman yaralandı.

Duman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından okulda eğitime bugün ara verildi.

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