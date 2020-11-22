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Gündem Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 59. yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:24:00 -
Ökten Hoca’yı dualarla andık

Zor şartlarda imam hatip okullarının kurulması, yaşaması ve gelişmesi için çalışan Ökten Hoca, 1951 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan ve ilk imam hatip okulu olma özelliği taşıyan İstanbul İmam Hatip Okulu’nun kurucu müdürü olmuş, yetiştirdiği öğrencilerle, imam hatip neslinin tohumlarını atmıştı. Ökten Hoca, 1000 cildi aşkın eserden oluşan kitaplığını Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlamıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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