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Yerel Oktay’ın yaralandığı olayda yeni görüntüler
Yerel

Oktay’ın yaralandığı olayda yeni görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-12-09 12:32:00 -

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu'nun trafikte karıştığı kavgaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, bir başka araç sürücüsüyle trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Zekai K. ve Nurettin K. ile Oktay Derelioğlu arasında kavga çıktı. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu omzundan yaralandı. Şikayet üzerine Zekai K. ve Nurettin K. gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen iki kardeş ‘Kasten yaralama ‘ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Oktay Derelioğlu ile diğer araç sürücüsü Zekai K.'nın aynı şeritte ilerlediği, iki aracın yolda birbirlerini sıkıştırdığı ardından araçların durduğu görülüyor. O sırada kaldırımda bulunan Nurettin K.'nın duran araçların yanına gittiği görülüyor. Aracından inen Derelioğlu'nun Nurettin K.'ya tekme attığı ve kavganın başladığı görülüyor. Derelioğlu'nun eşi de araçtan inerek tarafları ayırmaya çalışıyor.

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