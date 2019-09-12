Öksürük ve balgamdan kurtulmak için bitkisel çözüm | Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?

Eylül ayının girmesiyle birlikte sonbahara da merhaba demiş olduk. Sonbaharın gelmesi aynı zamanda kışın gelişi eli kulağında demektir. Kış aylarında havanın soğuması neticesinde genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkekte öksürük sıklıkla görülmekte. Kış aylarında çocukların öksürüğü yakalanmaması için ne yapılmalı? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük ve balgamdan kurtulmak için bitkisel çözüm reçeteleri neler? İşte öksürük ve balgama iyi gelen bitkisel karışım kürü.

Öksürük için elma çayı için!

Elma çayı nasıl hazırlanır?

1 litre suyun içine ince dilimlenmiş 1 adet elmayı kabuklarıyla birlikte atın. Haşlandıktan sonra çay gibi sıcak olarak için.

Balgam söktürmek için mutlaka elma çayı için. Elma kabukları ile yapılan çay, hem göğüsü yumuşatır hem de balgamı söker. Elmanın kabuklarını soyun. İçine biraz tarçın, zencefil ve karanfil atın. 10 dakika demlendikten sonra afiyetle için.