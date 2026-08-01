Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı TÜGVA etkinliğine damga vuran görüntü! Resmen çılgına döndü

Sosyal medyada toplamda 60 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü dijital içerik üreticisi Yahea, katıldığı TÜGVA etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürülmeyince sinirlendi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ AMA...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen programa katılan ünlü fenomen Yahea, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek istedi. Ancak talebi karşılık bulmayınca ve görüştürülmeyince sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DÜNYA ÇAPINDA DEV TAKİPÇİ KİTLESİNE SAHİP

Çektiği videolarla dünya çapında geniş bir kitleye ulaşan Yahea'nın platformlardaki dev takipçi sayısı da dikkat çekiyor:

TikTok: 29,4 milyon

Facebook: 19 milyon

Instagram: 11,5 milyon