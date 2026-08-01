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Gündem Kendini hâlâ Cumhurbaşkanı Adayı sanıyor
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Kendini hâlâ Cumhurbaşkanı Adayı sanıyor

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Kendini hâlâ Cumhurbaşkanı Adayı sanıyor

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikaptan tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, baba parasıyla aldığı sahte diploması ve hakkında verilen siyasi yasak kararına rağmen gözü cumhurbaşkanlığı makamında. Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekiline gönderdiği mektupta kendisini, “Cumhurbaşkanı adayı” olarak pazarlayan İmamoğlu, “aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş” sözünü hatırlattı.

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap, terör ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 2 bin 432 yılla yargılanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumundan siyaset mühendisliği yapmaya devam ediyor. Baba parasıyla aldığı sahte diploması ve aldığı siyasi yasak kararına rağmen gözü cumhurbaşkanlığı makamında olan İmamoğlu, gönderdiği mektuplarda kendisini “Cumhurbaşkanı Adayı” olarak pazarlamayı sürdürüyor. Emanetçisi konumundaki Özgür Özel ve yandaşları CHP’de oldukları dönemde sözde “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” üzerinden sık sık mektuplar göndererek kendisini birinci adam olarak lanse eden İmamoğlu dün de YENİ Parti kurucu milletvekillerine “Cumhurbaşkanı Adayı” etiketiyle mektup gönderdi. Daha önce düzmece bir parti içi oylamayla kendisini cumhurbaşkanı adayı seçtiren İmamoğlu’nun, CHP’den istifa ederek YP’ye geçen 91 milletvekiline gönderdiği mektubunda, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde kurulan YENİ Parti’mizin Kurucular Kurulu’nda yer almanız dolayısıyla sizi en içten duygularımla tebrik ediyorum” İfadelerinin yer alması, “Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş” atasözünü akıllara getirdi.

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Yorumlar

145319

Kendi kendini pazarlıyor cumhurbaşkanlığını hayel edemiyecek durumda ama olsun familya uygun kendini cumhurbaşkanı sanıyor yoksa silivri de günler geçmez kendi çalıyor kendi oynuyor

Millet

Fetönün C. Başkanı adayı ekoooo, hücren rahat mı, paran mektubun geliyomu.
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