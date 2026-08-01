Milletin cebinden lüks araç saltanatı

Ele geçirdikleri CHP yönetiminde kurdukları Ekosistem ile belediyelerden yüzlerce milyar lira götüren Özgür Özel ve ekibi, CHP’den ayrılıp Yeni Parti’yi (YP) kurduktan sonra da paraları götürmeye devam ediyor. Haluk Levent’in kurduğu düzen, Ahbap’a kayyım atanmasıyla çökerken, meydanın kendilerine kaldığını gören YP ekibi harekete geçerek vatandaşlardan para toplamaya başladı. Para toplama işlerini organize eden Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Son 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Desteklerinizi bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Vatandaşları teşvik etmek için de YP’li milletvekilleri birer maaşlarını bağışlayacaklarını duyurdu. YP’nin bağış kampanyasına tepki gösteren çok sayıda vatandaş ise, “1 Lira”, “3 Kuruş” gibi miktarlarda para yatırarak Özel ekibine mesaj gönderdi.

“ÇALDIKLARI PARALARI BİR ŞEKİLDE RESMİYETE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR”

Konuyu Akit’e değerlendiren AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı; “Karşımızda gerçekten organize bir ekip var. Zaten organizeden de yargılanıyorlar, organize yolsuzluktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan yargılanıyorlar. Dolayısıyla, böyle görünen tarafıyla değil de suyun altındaki taraflara, yani ferasetle biraz bakılırsa benim tahminim bunlar çaldıkları paraları da bu bahaneyle aklama yoluna gidiyorlar. Şimdiye kadar 130-140 milyon Lira topladıkları tahmin ediliyor. Yarın kim bilir ne kadara çıkacak. Bence belediyelerde yaptıkları yolsuzluklarla çaldıkları paraların şu anda ihtiyaç olan kadarını bir şekilde insanların aracılığıyla resmiyete dönüştürüyorlar, partiye topluyorlar yani. Para aklama gibi bir şey işte bu da neticede. Yani, sen elinde tuttuğun, menşei belli olmayan parayı gidiyorsun, veriyorsun bir üçüncü şahsa. Diyorsun ki, ‘Git bunu YP’nin bu hesabına yatır’… Dolayısıyla, menşei belli olmayan para kasaya girince bağış olarak bir yerlerden gelmiş bir para haline geliyor ve YP’nin resmi parası olmuş oluyor. Yani bunlar müsait bu tip şeylere. Ben bu Yeni Parti’yi bir tür ‘kaçış rampası’ gibi görüyorum Özel ve ekibi için. Yolsuzluk ve hırsızlıktan CHP’nin içinde kaçmakta başarılı olamayınca bir kaçış rampası buldular yeni partiyle. Şimdi böyle resmileştirip parti aracılığıyla mitinglerde, lüks arabalarda, otobüslerde, yemede içmede falan kullanacaklar. Yeni Parti’nin kuruluşuna Anadolu Kulübü’nden başladılar ya... Orası da Hintli, Afganistan, Pakistanlı Müslümanların, Orta Asya’daki soydaşlarımızın ‘Ümmetin başı gitmesin, Hilafet işgal altında kalmasın’ diye oradaki Müslümanların kulaklarından küpelerini sıyırarak, bileklerinden bileziklerini sıyırarak, gönderdiği paralarla açılan yerlerdendir o Anadolu Kulübü de. Bilinçli mi yaptılar, bilinçsiz mi yaptılar bilmiyorum ama netice itibariyle o tip yerler, Ankara’daki bir nevi gâvurluk kurslarıydı adeta. Gâvurluğu öğrenmek için Ankara Palas, Anadolu Kulübü, Süreyya Pavyonu gibi yerler açtılar. Bir an evvel Ankara’daki üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, mebuslar, bunların hanımları gelsinler kumarı öğrensinler, açık gezmeyi, kadın erkek birlikte dans etmeyi falan öğrensinler diye açılan yerlerdi oralar. Bunlarda böyle bir tıynet var maalesef” görüşünü kaydetti.

CHP’li gazeteci Mustafa Yavuz ise; “Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yakın arkadaşları yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle yargılanıyor. Neredeyse aralarında suça bulaşmamış kimse yok. Şimdi ise milletimizin temiz duygularını kullanarak yeni parti için para talep ediyorlar. Partiye kısa sürede 130 milyon lira bağış toplandı. Bu parayla Özgür Özel’e yeni bir lüks araç alınmış. Özel, lüks araç sevdasından vazgeçmiyor. Verilen paraların hızlı bir şekilde kontrolsüzce harcanacağını ve bunun sürekli bir hâl alacağı açıktır. Buradan halkımızı uyarıyorum: Bu şahısların para isteme çağrılarına cevap vermeyin. Özgür Özel ve o kadronun çoğunluğu hakkında ciddi şaibeler bulunduğunu düşünüyorum” uyarısında bulundu. Kamuoyunda YP’nin yeni bağış kampanyasının yeni bir skandala yol açacağına yönelik eleştiriler artarken, Gazeteci Yazar Erem Şentürk ise; “24 saatte 100 milyon. Hiçbir iş kolunda böyle bir para kazanma yok. Bu dümeni iyi biliyorlar. İlk kuruluşları da böyleydi. Ama ilk seferinde Kemalistleri değil Pakistanlı Müslümanları dolandırmışlardı. Bunlar bu tezgah işini biliyorlar çünkü bildikleri başka iş yok. Fakat sürülebilir değil. Ha bire parti, dernek, açıp açıp kapatmaları bu sürdürülebilirlik sorunu yüzünden işte. Parti açıyorsun, gittiği yere kadar günde 100 milyon tokatlıyorsun sonra kapatıp yeni parti açıyorsun. Ne acayip işleri var bazılarının” yorumunu yaptı.