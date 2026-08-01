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Gündem Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı!
Gündem

Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı!

Türkiye genelinde son 3 günde çıkan 260 orman yangınına karşı devletin tüm imkanları seferber edildi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerle mücadelede son durumu açıklayarak 258 yangının kontrol altına alındığını ve an itibarıyla tehlike oluşturacak aktif bir yangının bulunmadığını müjdeledi. Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Yumaklı, "yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. " dedi.

Yaz sıcakları ve rüzgarın etkisiyle yurdun farklı noktalarında baş gösteren orman yangınlarına karşı alev savaşçıları destansı bir mücadele veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyunun yakından takip ettiği yangın felaketleriyle ilgili son durumu paylaştı.  Bakan Yumaklı, ''An itibariyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok'' açıklamasında bulundu,

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın yok.

Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.

Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk." 

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