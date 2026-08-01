İran'ın Amerikancılıkla suçladığı Ahmed Şara'dan tarihi kapak: 'Biz, Irak'a Amerikan tanklarının sırtında giren İran değiliz'

Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara, İran'ın kendilerine yönelik eleştirilerine sert ifadelerle karşılık verdi. Şara, ülkesinin herhangi bir dış gücün desteğiyle hareket ettiği yönündeki söylemleri kesin bir dille reddederek, Suriye'nin kendi iradesiyle yönetildiğini vurguladı.

İran'a doğrudan göndermelerde bulunan Şara, "Biz, Irak'a Amerikan tanklarının sırtında giren İran değiliz" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Suriye'de sivillerin hedef alınmasına da değinen Şara, "Suriye'deki çocukların ve kadınların bombalanması için Putin'i getirmek üzere Moskova'ya giden Süleymani de değiliz" sözleriyle dikkat çekti.

Şara, ülkesinin hiçbir yabancı devletin yönlendirmesi altında olmadığını belirterek, "Biz kendimizi kendimiz yönetiyoruz ve herhangi bir taraftan destek aldığımıza dair söylenen her şey tamamen asılsızdır." dedi.

Şara'nın açıklamaları, Suriye ile İran arasında son dönemde artan siyasi gerilimin yeni ve dikkat çekici bir yansıması olarak değerlendiriliyor.