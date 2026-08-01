Kerkük petrollerindeki ortak olduk! Enerjide tam bağımsız Türkiye: Rotayı Berat Albayrak çizmişti

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Kerkük petrollerinde tarihi dönem" başlıklı yazısında, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında atılan yeni adımı değerlendirdi.

Yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı Kerkük anlaşmasına dikkat çeken Övür, Türkiye Petrolleri'nin (TPAO), British Petroleum'un (BP) operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasına ortak olmasının tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

"Sıradan bir ortaklık değil"

Mahmut Övür, Kerkük'teki ortaklığın yalnızca bir petrol anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun 15 Temmuz sonrasında şekillenen yerli ve milli enerji politikasının uluslararası alandaki en önemli adımlarından biri olduğunu yazdı.

Övür, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından oluşturulan enerji vizyonunun bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

"Enerjide tam bağımsız Türkiye"

Yazısında Bakan Alparslan Bayraktar'ın değerlendirmelerine de yer veren Övür, Kerkük'le kurulan enerji ortaklığının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve "Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Irak'la stratejik enerji iş birliği

Mahmut Övür, BP ile kurulan ortaklığın yanı sıra Irak hükümetiyle yılda 1 milyon varillik petrol bağlantısının da Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Irak'ın yaklaşık 145 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine sahip olduğunu hatırlatan Övür, Kerkük'teki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, bölgesel enerji dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

TPAO'nun küresel hedefi

Yazısında enerji uzmanı Mehmet Öğütçü'nün değerlendirmelerine de yer veren Övür, TPAO'nun son yıllarda Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ile Azerbaycan, Libya, Somali, Pakistan ve Irak'taki faaliyetleri sayesinde küresel ölçekte etkin bir enerji şirketine dönüştüğünü söyledi.

Öğütçü'nün, TPAO'yu Norveç'in Equinor'u, Malezya'nın Petronas'ı, Çin'in CNPC'si ve Suudi Arabistan'ın Aramco'su ile kıyasladığını aktaran Övür, Kerkük ortaklığının bu uzun yolculuğun en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu yazdı.

"Türkiye yeni bir döneme giriyor"

Mahmut Övür, Türkiye'nin son yıllarda enerji, savunma, teknoloji ve diplomasi alanlarında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, Kerkük anlaşmasının da bu stratejik vizyonun en güçlü halkalarından biri olduğunu ifade etti.

Yazısını, Türkiye'nin yeni dönemde küresel enerji denkleminde çok daha güçlü bir konuma yükseleceğini belirterek tamamlayan Övür, içeride bu tabloyu yeterince göremeyen muhalefetin yaklaşımını ise eleştirdi.