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Gündem FETÖ’cünün eşi, Akın Gürlek’e böyle cevap vermişti! ‘Eşime benziyor ama bilemeyeceğim’
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FETÖ’cünün eşi, Akın Gürlek’e böyle cevap vermişti! ‘Eşime benziyor ama bilemeyeceğim’

Yeniakit Publisher
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FETÖ terör ve ihanet örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz’ın yargılandığı davada dönemin Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’in Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz ile diyaloğu ile yeniden gündem oldu.

FETÖ terör ve ihanet örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz’ın yargılandığı davada dönemin Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’in, Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz ile diyaloğu, örgüt mensuplarının nasıl mankurtlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde; Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, FETÖ Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a (2019) “15 Temmuz günü eşiniz Kemal Batmaz'ın Akıncı Üssü'nde bulunduğuna ilişkin deliller var. Kamera kayıtları var, hatta parmak izi de var. Siz de görmüşsünüzdür ekranlardan. Gördünüz mü eşinizin Akıncı Üssü'nde bulunduğuna ilişkin görüntüleri?” diye soruyor.

“BİLİRKİŞİ OLMADIĞI İÇİN” EŞİNİ TANIYAMADI!

Mahkemedeki soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Gonca Batmaz ise şu cevabı veriyor: “Eşime benziyor; Benziyor eşime görüntüler. Ama dediğim gibi ben bilirkişi değilim, bu konuda uzman değilim. Yani bilemeyeceğim

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