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Spor UEFA’nın resti sonuç verdi! FIFA tartışmalı projeden geri adım attı
Spor

UEFA’nın resti sonuç verdi! FIFA tartışmalı projeden geri adım attı

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UEFA’nın resti sonuç verdi! FIFA tartışmalı projeden geri adım attı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konfederasyonların tepkisini çeken FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

FIFA ile UEFA arasında krize yol açan projede geri adım atıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) , FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmiş, bağlı konfederasyonlar ise bu karara tepki göstermişti. Bunun yanı sıra UEFA da bu projenin gerçekleşmesi halinde FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını açıklamıştı. Gelen tepkilerin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

 

Infantino, üye konfederasyonların çoğunluğunun desteğiyle futbolu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ancak FEE projesiyle ilgili görüş ayrılıkları olduğu için belirlenen hedeflere hizmet edemeyeceğini dile getirdi.

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