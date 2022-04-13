Öksürük için en etkili karışım! Öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer?

Öksürüğü kesen bir çok bitkisel yöntem mevcuttur. Tabi bu yöntemlerin arasında öksürüğü hemen kesen yöntemler de bulunmaktadır. Ancak öksürük sürekli hale gelmeye başladığında muhakkak önlem alınmalı, bir uzmana danışılmalıdır. Öksürüğü ne keser, öksürük hemen nasıl geçer, işte doğal yöntemler…

Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Kuru öksürüğün pek çok nedeni vardır. Özellikle de toz, alerjen maddeler ve duman gibi tahriş ediciler alt ve üst solunum yollarını tıkayabilir. Bu da sinirleri uyararak öksürüğe neden olur. Vücuttaki kaslar kasılarak akciğerlerdeki hava öksürük yolu ile aniden dışarı atılır. Öksürük ara sıra olduğunda normaldir. Sürekli öksürük ise kronikleşir ve önlem almak gerekir.

Öksürüğün geçmesi için çeşitli ilaçlar ve öksürük şurupları tüketilebilir. Aynı zamanda doğal yollar ve bitkisel takviyeler ile birlikte öksürüğün de geçmesi sağlanabilir. Öksürüğü kesmek için bol bol sıcak içecekler tüketilmelidir. Ayrıca öksürüğün olduğu dönemde bol su tüketimini de arttırmak önemlidir. Öksürüğü kesmek için limon ve C vitamini yüksek besinler yenilmelidir. Boğaz ağrılarını giderecek bazı kürler de yapılmalı. Özellikle tahin ve pekmez karışımı da öksürüklerin önüne geçebilir.

Öksürük için en etkili karışım

Öksürük için en etkili karışım tarifi için malzemeler

500 gr hakiki kestane balı ( elinizde çiçek balı varsa oda olabilir ama bu daha etkili olacaktır)

2 parça taze zencefil

2 adet limon

4-5 parça kabuk tarçın

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Öksürük için mucizevi karışım tarifi nasıl yapılır?

Zencefil ve limonu yıkayalım. Daha sonra zencefillerin kötü yerleri varsa alalım. Limonları küp şeklinde doğrayalım ve hepsini kavanoza dolduralım aralarına kabuk tarçınları ve karabiberleri de ekledikten sonra balı üstüne ilave edelim. Bu şekilde en az 1 hafta beklettikten sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Dolapta muhafaza edebilirsiniz. Küçük yas çocuklar günde 1 çay kaşığı ,yetişkin için 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli olacaktır.