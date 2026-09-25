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Gündem Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
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Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Yeniakit Publisher
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Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Suudi Arabistan’ın “acil toplantı” çağrısının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında beklenen kritik buluşma gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Riyad’da bir araya geldi. Üç ülkenin askeri zirvesi, Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların ardından bölgesel güvenliğin yeniden gündemin merkezine oturduğu bir dönemde yapıldı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında askeri düzeyde kritik bir adım daha atıldı.

Suudi Arabistan’ın Yemen’den gelen saldırıların ardından yaptığı acil toplantı çağrısı üzerine üç ülkenin üst düzey askeri isimleri Riyad’da aynı masaya oturdu.

Türkiye’den Orgeneral Bayraktaroğlu katıldı

Türkiye’yi toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.

Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu’nun üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad’da gerçekleştirilen toplantıya katıldığı bildirildi.

Mekke İttifakı’nda kritik süreç

Riyad’daki buluşma, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın hayata geçirilmesine yönelik temasların devamı niteliğinde.

Üç ülke, 31 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında savunma iş birliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konularını ele almıştı.

Son Riyad toplantısı ise Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların yoğunlaştığı ve Riyad yönetimine verilebilecek desteğin tartışıldığı kritik bir dönemde gerçekleşti.

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