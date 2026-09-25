Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında askeri düzeyde kritik bir adım daha atıldı.

Suudi Arabistan’ın Yemen’den gelen saldırıların ardından yaptığı acil toplantı çağrısı üzerine üç ülkenin üst düzey askeri isimleri Riyad’da aynı masaya oturdu.

Türkiye’den Orgeneral Bayraktaroğlu katıldı

Türkiye’yi toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.

Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu’nun üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad’da gerçekleştirilen toplantıya katıldığı bildirildi.

Mekke İttifakı’nda kritik süreç

Riyad’daki buluşma, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın hayata geçirilmesine yönelik temasların devamı niteliğinde.

Üç ülke, 31 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında savunma iş birliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konularını ele almıştı.

Son Riyad toplantısı ise Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların yoğunlaştığı ve Riyad yönetimine verilebilecek desteğin tartışıldığı kritik bir dönemde gerçekleşti.