Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Zerdeçal iyi geliyor mu? Zerdeçalın az bilinen faydaları bakın neymiş

Kalp Damar Sağlığını İçten Korur: Zerdeçal, damarların iç çeperini kaplayan endotel tabakasının fonksiyonlarını iyileştirir. Kalp hastalıklarının ana nedenlerinden biri olan endotel bozukluğunu önleyerek kan basıncını ve pıhtılaşmayı düzenlemeye yardımcı olur. Karaciğeri Toksinlerden Arındırır: Karaciğerin detoksifiye edici enzimlerini artırarak vücuttaki ağır metallerin ve zararlı bileşenlerin atılmasını kolaylaştırır. Kolajen Üretimini ve Cilt Sağlığını Destekler: Antioksidan kapasitesi sayesinde serbest radikallerin neden olduğu yaşlanma etkileriyle savaşır, cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Zerdeçal ne kadar faydalı olursa olsun, yüksek dozda veya belirli sağlık koşullarında tüketildiğinde risk teşkil edebilir: Safra Kesesi Sorunu Yaşayanlar: Zerdeçal safra salgısını artırır. Bu durum sağlıklı bireylerde sindirimi kolaylaştırırken, safra taşı veya safra kanalı tıkanıklığı olan kişilerde şiddetli ağrı ve krizlere yol açabilir. Kan Sulandırıcı İlaç Kullananlar: Doğal bir kan sulandırıcı etkiye sahip olan zerdeçal; aspirin, kumadin gibi ilaçlarla etkileşime girdiğinde kanama riskini ciddi oranda artırır. Cerrahi Operasyon Geçirecekler: Kanı sulandırma özelliğinden dolayı ameliyat olacak kişilerin operasyondan en az 2 hafta önce zerdeçal ve takviyelerini tüketmeyi bırakması gerekir. Hamileler ve Emziren Anneler: Yemeklerde baharat olarak az miktarda kullanılması genellikle güvenli kabul edilse de yüksek dozda zerdeçal veya takviye kullanımı rahim kasılmalarını tetikleyebileceği için önerilmez. Demir Eksikliği Anemisi Olanlar: Zerdeçal, vücudun besinlerden demir emilimini yüzde 20-90 oranında engelleyebilir. Şiddetli demir eksikliği olan kişilerin dikkatli tüketmesi şarttır. Böbrek Taşı Öyküsü Olanlar: Zerdeçal yüksek miktarda oksalat içerir. Oksalatlar kalsiyuma bağlanarak böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir. Zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi tek başına tüketildiğinde kana çok az karışır. Zerdeçaldan maksimum fayda sağlamak için siyah karabiber ile birlikte tüketilmesi gerekir. Karabiberin içindeki "piperin" maddesi, zerdeçalın emilimini tam yüzde 2000 (20 kat) artırır. Ayrıca kurkumin yağda çözündüğü için zerdeçalı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlarla tüketmek etkisini katlayacaktır.