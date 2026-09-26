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Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan ve son olarak ismi Çorum FK ile anılan Abdullah Avcı, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

#1
Foto - Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik adamın, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı aktarıldı.

#2
Foto - Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre, Hristo Yanev'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan CSKA Sofya'nın adayları arasında Abdullah Avcı da bulunuyor.

#3
Foto - Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

63 yaşındaki teknik adamın, CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüp çalıştıracağı ifade edildi.

#4
Foto - Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

Avcı'nın CSKA Sofya'nın başına geçmesi halinde dikkat çekici bir karşılaşma da yaşanacak. CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

#5
Foto - Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı...

Deneyimli teknik adam, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

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