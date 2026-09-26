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Spor FIFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza!
Spor

FIFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza!

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FIFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza!

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Edinilen bilgilere göre belirtilen ücretin ödenmesi durumunda bu yasak kaldırılabilecek.


FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Edinilen bilgilere göre belirtilen ücretin ödenmesi durumunda bu yasak kaldırılabilecek.

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı listesinde yer aldı. FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görülürken, kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu kaydedildi. FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre söz konusu yaptırımın kaldırılması mümkün.

 

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKACAK

FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre, dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağının sona erdirilebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilgili mali yükümlülüğü yerine getirmesi, yaptırımın uygulanma sürecini doğrudan etkileyebilecek. Bu nedenle FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağı, ödeme yapılması halinde devam etmeyebilir.

YASAĞIN NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda ise mevcut kayıtta ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

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