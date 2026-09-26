  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı... Müthiş gelişme artık dillendiriliyor: Fenerbahçe'den Brezilyalı dünya yıldızı için ilk temas kuruldu! Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Zerdeçal iyi geliyor mu? Zerdeçalın az bilinen faydaları bakın neymiş 5816 yine tartışmaların odağında: Büst çalan vatandaşa hapis yolu Mbappe'den maç sonu Arapça paylaşım! Arda Güler de yer aldı! ‘Amerika Öşrü’ ve ‘Kutsal Hoca Payı’ bakın neymiş! İşte CIA kuklası FETÖ’nün az bilinen şifreleri Yaz döneminde Sara satılacaktı: Şimdi de satılmayacak! Kafa karışıklığı sürüyor... Düzce kabağının şöhreti Avrupa’ya ulaştı Türkiye’nin enerjisinde yeşil dönüşüm! Oran yüzde 62,9’a ulaştı
Tarım
5
Yeniakit Publisher
Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor

Yanlış kurutulan fındıkta oluşabilecek zehirli maddeler hem insan sağlığını hem de ürünün ekonomik değerini tehdit ediyor. Uzmanlar, kalite ve aromanın korunması için hasat sonrası kurutma işleminin doğru yöntemlerle yapılması gerektiği konusunda üreticileri uyarıyor.

#1
Foto - Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, fındıkta doğru ve zamanında kurutma işleminin, ürünün kalitesini, lezzetini ve piyasa değerini korumak için hayati önem taşıdığını belirtti.

#2
Foto - Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor

Doğru kurutma yönteminin, bazı küf türlerinin sıcak ve nemli ortamlarda ürettiği toksik ve kanserojen madde olan aflatoksin oluşumunu azalttığını, bunun da sağlık ve aroma açısından hayati önem taşıdığını anlatan Kulaç, "Yaş, yani yeni toplanan fındık yüzde 40 nem içerir. Bunun yüzde 10'un altına indirilmesi gerekiyor. Tane fındığın doğru kurutma yöntemi, toprak, çimen gibi doğrudan nem alacak yerlerde yapılmaması gerekiyor. Toprakla iletişimi kesip branda üzerinde direkt güneşle teması sağlanarak kurutma yapılmalı." diye konuştu. Kulaç, fındıkta doğru nem oranının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kurutma işleminde nem oranı yüzde 10'un altına düşmeli. Tam kurutma için ideal oran yüzde 6'dır. Bu oran sağlandığında fındığın raf ömrü, saklama ve depolama süresi uzar. İyi kurutulmamış nemli fındığa küf dediğimiz aflatoksin bulaşımı oluyor. Sağlık açısından çok zararlı olan bu küflenmede fındık, acımsı tat verir. Asla yenmemesi ve ağza bulaştığında hemen çıkarılması gerekir. Bu fındık tüketilirse karaciğer yetmezliği yapabilir hatta kalbe bile zarar verebiliyor. Aflatoksinli fındık sağlık açısından çok zararlı, asla yememeli. Mahsul çok güzel kurutulmalıdır."

#3
Foto - Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor

"HER KÖY BİR ARAYA GELEREK KENDİ SİLOSUNU KURARSA FINDIĞINI GARANTİ ALTINA ALMIŞ OLUR": Fındığın kurutulmasıyla ilgili Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinden akademisyenlerle silo kurutması hakkında çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kulaç, şu bilgileri paylaştı: "Son yıllarda fındık üretimi yapan diğer dünya ülkelerinde incelemeler yapıyoruz. Şili, İtalya, Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeleri gezdik. Bu ülkelerdeki üreticiler, maddi durumlarından kaynaklı kesinlikle silo kurutması yapıyor. Fındığı yerden toplayıp ayıklayıp temizledikten sonra silo içerisine alıp kurutuyorlar. Türkiye'de de bu uygulama var ama yaygın değil. Burada güneşle kurutma ile silo kurutması arasında dikkat edilmesi gereken riskli bir konu var. Silo içinde 35-40 derecenin üstünde kurutma yapılmaması gerekiyor. Fındıkta yağlanma oluyor, bozulmalara neden oluyor. Kendi imkanlarıyla siloda fındığını kurutmaya çalışanların bu konuda dikkatli olması gerekir. Dünyadaki üreticiler fındığı siloda kurutup, yüzde 6 nem oranına getirip kasalara koyarak işlem yapan firmalara satıyor."

#4
Foto - Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor

Kulaç, merkezde 2 kurutma silosunu devreye sokma ve deneme çalışmalarını yaptıklarını anlatarak, "Örnek olması amacıyla kurutma laboratuvarımızda çalışmalar yapıyoruz. Bunları birkaç siloyla tamamlamak istiyoruz. Bu bölgede mevsimsel olarak yağış çok. Üreticileri bu manada bilinçlendirdik ve file yöntemine geçtik. File, yerden toplanan fındıkta aflatoksin olayını engelliyor. Köylerde her muhtarlık kooperatifler aracılığıyla kendi silolarını kurabilir, bu manada çalışmalar yürütüyoruz. Her köy bir araya gelerek kendi silosunu kurarsa fındığını garanti altına almış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi
Gündem

İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

Kolombiya’da Gustavo Petro döneminin sona ermesiyle dış politikada dikkat çeken bir eksen değişikliği yaşandı. Gazze’deki saldırılar nedeniy..
28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı
Gündem

28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı...
Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!
Spor

Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!

Süper Lig devi Galatasaray’da henüz skor katkısı veremeyen Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu milli takımda bozmak istiyor.
Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu
Gündem

Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu kürsüsünde çağrı cihazını havaya kaldırması ve Batılı liderlere yönelik sert t..
Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki
Dünya

Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hede..
Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!
Gündem

Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de Çömlekköy Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak su ve sulama yatırımlarının önemine d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23