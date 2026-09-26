Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Önce buzdolabındaki tüm yiyecekler çıkarılıyor. Bozulmuş, ağzı iyi kapatılmamış ya da sızdırmış ürünler tek tek kontrol ediliyor. Soğan, sarımsak, balık ve keskin kokulu peynirler de kokunun sık rastlanan kaynakları arasında. Ardından buzdolabının fişi çekiliyor ve raflar, sebzelikler ve çekmeceler çıkarılıyor. Tüm parçalar ve iç yüzeyler, ılık su ve hafif bir deterjanla temiz bir sünger ya da yumuşak bir bezle yıkanıp durulanıyor ve kurulanıyor. Aşındırıcı temizleyiciler, cam spreyleri ve çamaşır suyu ise plastik parçalara ve kapı lastiklerine zarar verebildiği için kullanılmamalı. Kokunun geri gelmemesi için dökülen şeylerin hemen silinmesi ve bozulabilecek yiyeceklerin haftada bir kontrol edilip atılması öneriliyor. Pişmiş yemek artıkları için genel kural, buzdolabında en fazla 4 gün beklemeleri.