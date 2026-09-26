  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çorum FK olmadı ve... İşte Abdullah Avcı'nın yeni takımı... Müthiş gelişme artık dillendiriliyor: Fenerbahçe'den Brezilyalı dünya yıldızı için ilk temas kuruldu! Yanlış kurutulan fındıkta zehir tehlikesi: Hem sağlığı hem değeri tehdit ediyor Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Zerdeçal iyi geliyor mu? Zerdeçalın az bilinen faydaları bakın neymiş 5816 yine tartışmaların odağında: Büst çalan vatandaşa hapis yolu Mbappe'den maç sonu Arapça paylaşım! Arda Güler de yer aldı! ‘Amerika Öşrü’ ve ‘Kutsal Hoca Payı’ bakın neymiş! İşte CIA kuklası FETÖ’nün az bilinen şifreleri Yaz döneminde Sara satılacaktı: Şimdi de satılmayacak! Kafa karışıklığı sürüyor... Düzce kabağının şöhreti Avrupa’ya ulaştı Türkiye’nin enerjisinde yeşil dönüşüm! Oran yüzde 62,9’a ulaştı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Buzdolabının kapağını açınca gelen koku, kimi zaman bozulan bir yiyeceğin, dökülüp kuruyan bir sosun ya da ağzı açık bırakılan bir kabın işareti. Bu kokudan kurtulmak için mutfakta zaten bulunan malzemeler iş görebiliyor.

#1
Foto - Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Buzdolabının kapağını açınca gelen kötü koku, çoğu zaman bozulan bir yiyeceğin, dökülüp kuruyan bir sosun ya da ağzı açık bırakılan bir kabın işareti. Bu kokudan kurtulmak için sert kimyasallara gerek yok; sirke, karbonat ve kahve telvesi gibi mutfakta zaten bulunan malzemeler iş görebiliyor. Üstelik bazı kimyasal temizleyiciler yiyeceklere ve buz küplerine istenmeyen bir tat bulaştırabiliyor. Buzdolabındaki koku nasıl tamamen yok edilir?

#2
Foto - Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Önce buzdolabındaki tüm yiyecekler çıkarılıyor. Bozulmuş, ağzı iyi kapatılmamış ya da sızdırmış ürünler tek tek kontrol ediliyor. Soğan, sarımsak, balık ve keskin kokulu peynirler de kokunun sık rastlanan kaynakları arasında. Ardından buzdolabının fişi çekiliyor ve raflar, sebzelikler ve çekmeceler çıkarılıyor. Tüm parçalar ve iç yüzeyler, ılık su ve hafif bir deterjanla temiz bir sünger ya da yumuşak bir bezle yıkanıp durulanıyor ve kurulanıyor. Aşındırıcı temizleyiciler, cam spreyleri ve çamaşır suyu ise plastik parçalara ve kapı lastiklerine zarar verebildiği için kullanılmamalı. Kokunun geri gelmemesi için dökülen şeylerin hemen silinmesi ve bozulabilecek yiyeceklerin haftada bir kontrol edilip atılması öneriliyor. Pişmiş yemek artıkları için genel kural, buzdolabında en fazla 4 gün beklemeleri.

#3
Foto - Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Özellikle elektrik kesintisi gibi durumlarda buzdolabında bozulan yiyeceklerin kokusu kolay kolay çıkmayabiliyor. Bu durumda uygulanabilecek adımlar şöyle: Sirkeli Su: Buzdolabının içi eşit miktarda sirke ve suyla siliniyor. Sirkedeki asit küfü yok etmeye yardımcı oluyor. Karbonatlı Su: Ardından iç yüzeyler karbonatlı suyla yıkanıyor. Kapı lastiklerinin, rafların, yan duvarların ve kapağın da ovulması gerekiyor. Havalandırma: Temizlikten sonra buzdolabı birkaç gün havalandırılıyor. Raflar ve çekmeceler eşit miktarda sirke ve ılık suyla yıkandıktan sonra, eşit miktarda limon suyu ve ılık suyla da durulanabiliyor. Kokunun şiddetine göre bu işlemlerin birkaç kez tekrarlanması gerekebiliyor ve kokunun tamamen geçmesi birkaç haftayı bulabiliyor.

#4
Foto - Yanlış duymadınız: 3 malzeme yetiyor! Hem buzdolabındaki kokuyu hem de temizliği 10 dakikada bitiriyor

Taze kahve telvesi ya da karbonat, buzdolabının alt kısmına serpilebiliyor veya ağzı açık bir kabın içinde bırakılabiliyor. Buzdolabını sürekli taze kokulu tutmak için raflardan birine ağzı açık bir kutu karbonat koymak da öneriliyor. Kokunun geçmediği durumlarda şu yöntemler de deneniyor: Aktif Kömür: Kâğıt bir kaseye konan aktif kömür, buzdolabının ve dondurucunun içine yerleştiriliyor. Vanilya: Vanilyaya batırılan bir pamuk dondurucuya konuyor ve kapak 24 saat kapalı tutuluyor. Gazete Kâğıdı: Buruşturulan gazete kâğıtları buzdolabının içine dolduruluyor ve kapak birkaç gün kapalı bırakılıyor. Ardından kâğıtlar çıkarılıp içi yeniden sirkeli suyla siliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu
Gündem

Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında delegelerin salonu terk etmesi üzerine iyice kontrolden çıktı. Birço..
Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!
Spor

Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!

Süper Lig devi Galatasaray’da henüz skor katkısı veremeyen Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu milli takımda bozmak istiyor.
Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu
Gündem

Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu kürsüsünde çağrı cihazını havaya kaldırması ve Batılı liderlere yönelik sert t..
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Gündem

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasınd..
Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki
Dünya

Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hede..
Ankara metrosunda yer kavgası! Eşinin yanında küfredince bir yumrukta yere serdi
Yerel

Ankara metrosunda yer kavgası! Eşinin yanında küfredince bir yumrukta yere serdi

Ankara metrosunda yer verme meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Yanında eşi bulunan yolcuya küfür eden şahıs, uyarıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23