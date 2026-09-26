Trump'ın Erdoğan sözleri dünya basınında! 'Erdoğan Sert Bir Adam, Onunla Başa Çıkamazsınız'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki “Sert bir adam, onunla başa çıkamazsınız” sözleri dünya basınında geniş yankı bulurken, Gazeteci-Yazar Vehbi Korkutata, Türkiye’nin bölgesel yükselişinden İsrail’in F-35 endişesine, İran’ın Kızıldeniz mesajından Netanyahu’nun Ankara korkusuna kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. İşte o yazı:

İşte dünya lideri ve işte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz için büyük bir nimmet, Allah başkanıma sağlık afiyet ihsan eylesin inşaallah..!

133 Askeri üs ile dünya 2'si..!

Türkiye, kendi sınırları dışındaki 133 askeri noktayla ABD'nin ardından dünyada en çok askeri üsse sahip ülke konumuna geldi, Elhamdülillah, Allah ülkemizi her türlü tehlikelerden korusun inşallah..



İsrail basınından bomba iddia ve "Netanyahu seçimleri ertelemek için yeni savaş peşinde..!

İsrail vatandaşları artık savaş istemiyor ve seçim ise kaçınılmaz, Ekim ayında yapılacak..

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland Artık Bizim"dir diyor Trump, acaba hangi ülkeye güveniyor, gayet tabii ki Siyonizm'e güveniyor..!

Trump, Danimarka ve Grönland ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trump, ABD'nin Grönland'da "kalıcı kontrol" sağlayacağını ve geniş bir askeri varlık oluşturma sürecinin başlayacağını söyledi. Ben Araştırmacı Gazeteci yazar olarak diyorum ki, bu güven Trump'a nereden geliyor.

İran'dan Yemen'deki gruplara Kızıldeniz çağrısı ve deniz yollarını katatın..

Teuters'in haberine göre İran, ABD'nin enerji altyapısını hedeflemesi halinde Yemen'deki gruplardan Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı güzergahlarını kapatmalarını istedi. Bu hamlenin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği belirtildi..

İran'dan net mesaj..!

"Düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar Boğaz kontrolümüz altında olacak."

Netanyahu'nun Ankara korkusu zirveye taşındı..!

Türkiye'nin NATO zirvesindeki yükselişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu"da büyük bir paniye neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali karşısında ABD yönetimine "uçakları ve jet motorlarını vermeyin" çağrısında bulunarak, bölgedeki stratejik sıkışmışlığını açıkça itiraf etti..

Türkiye'nin bölgesel güç dengesini değiştiren hamleleri, İsrail'in bölgedeki tek taraflı tahakkümünü sarsmaya devam ediyor..

Ankara'nın kararlı duruşu, küresel siyasette yeni bir dönemin habercisi..

Husiler yine iş başında..!

Amerika ve İsrail ile yaptığı toplantıdan sonra, artık yönünü tamamiyle Müslüman ülkelerine çevirdi. "Hayret bu nasıl bir davranış, onlarda Siyonizm uşaklığına soyunmuş" anlamakta zorlanıyorum..

Hatta Babür, Mendep boğazından eskiden ABD ve İsrail gemileri geçmez diyenler, şimdi ise ABD ve İsrail gemileri geçebilir ve sadece Suudi Arabistan gemileri geçmez ifadelerini kullandılar..

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'deki dostum Recep Tayyip Erdoğan, "Sert Bir Adamdır" onunla sakın uğraşmayın" gerçekten serttir ve harika bir adamdır.

Yunan Medyası yazdı..!

İsrail, Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden saldırmayı planlıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ne dedi, beraber okuyalım..!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk Milleti Ayağa Kalktığında Önünde Durabilecek Güç Yok.

İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir" dedi.

İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun Türkiye korkusu ve bu sefer de NATO zirvesi öncesi hortladı.

Türk Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getiren Netanyahu, ABD basınına Türkiye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi için tekrardan çağrıda bulundu.

Katil Netanyahu, söz konusu gerçekleşmesi durumunda ise Ortadoğu'daki güç dengesinin bozulacagını öne sürdü..

Binyamin Netanyahu, "Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor..

Devamında, hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz."

Evet doğru, başkentiniz, ama rahat durmuyorsun, akıllı ol akıllı, Türkiye aklını alır, sakın ha sakın unutma..!

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata