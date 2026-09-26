Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: “Herhangi bir ülkeye karşı değil”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitap etti.

Konuşmasının önemli bölümünü Orta Doğu’da giderek büyüyen gerilime ayıran Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Herhangi bir ülkeye karşı değil”

Şerif, üç ülke arasındaki savunma ittifakının hedefinin başka bir ülkeyle çatışmak olmadığını belirterek, anlaşmanın “herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, savunma, istikrar ve bölgesel barışa yönelik ortak bir taahhüt” niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalamıştı. Anlaşmada üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması öngörülüyor.

Üç ülke, anlaşmanın hayata geçirilmesine yönelik temaslarını da sürdürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelirken, Mekke Anlaşması çerçevesindeki mekanizmaların işler hale getirilmesi ve askeri koordinasyon konusu ele alındı.

“Diplomasinin sesi daha güçlü çıkmalı”

Şubat ayında ABD ile İran arasında başlayan çatışmaların Orta Doğu’nun geneline yayıldığını belirten Şerif, yaşanan gerilimin yalnızca bölge ülkelerini değil küresel ekonomiyi de etkilediğini söyledi.

Pakistan’ın krizin büyüdüğü dönemde diplomasi için devreye girdiğini ve ABD ile İran’ı İslamabad’da aynı masa etrafında buluşturduğunu hatırlatan Şerif, çatışmaların geldiği noktaya ilişkin şu mesajı verdi:

“Çatışmalarda tehlikeli bir tırmanışa şahit oluyoruz. Füzelerin ve silahların gürültüsü arasında diplomasinin sesi çok daha yüksek ve güçlü çıkmalı.”

Şerif, Pakistan’ın tercihinin çatışmadan yana olmadığını vurgulayarak, “Pakistan olarak biz çatışma yerine diyaloğu, baskı yerine işbirliğini, savaş yerine barışı seçtik.” ifadelerini kullandı.

Hürmüz ve Babulmendeb için kritik çağrı

Pakistan Başbakanı, küresel ticaret ve enerji güvenliği açısından büyük önem taşıyan Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarına da konuşmasında özel yer ayırdı.

İki güzergâhı “küresel ekonominin atardamarları” olarak tanımlayan Şerif, bu deniz yollarının çatışmaların merkezine dönüşmemesi ve seyrüsefere açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Filistin için bağımsız devlet vurgusu

Şerif'in gündemindeki bir diğer önemli başlık Filistin oldu.

Filistin halkının nesillerdir işgal, zorla yerinden edilme ve can kayıplarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Şerif, İsrail’in saldırılarının işgal altındaki Batı Şeria’ya yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Pakistan Başbakanı, kalıcı çözümün bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini söyledi.

Şerif ayrıca İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını kınayarak bunların sona ermesi çağrısında bulundu.

Hindistan’a sert uyarı: “Savaş eylemi sayarız”

Şerif, BM kürsüsünden Hindistan’a da İndus Suları Anlaşması üzerinden sert mesaj verdi.

Hindistan’ın anlaşmayı askıya alma kararının hukuki bir dayanağının bulunmadığını söyleyen Şerif, su kaynaklarının siyasi veya askeri baskı aracına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Pakistan'ın payına düşen suyun durdurulması, engellenmesi veya yönünün değiştirilmesine yönelik herhangi bir girişime müsamaha göstermeyeceklerini belirten Şerif, böyle bir adımın Pakistan tarafından “savaş eylemi” olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Şerif'in BM konuşması, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Pakistan yönetiminin ittifakın amacı ve bölgesel krizlere yaklaşımına ilişkin uluslararası kamuoyuna verdiği en kapsamlı mesajlardan biri oldu.